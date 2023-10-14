Penyanyi Marcello Tahitoe menjadi bintang tamu program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Jumat (14/10/2023).

Penyanyi Marcello Tahitoe atau biasa disapa Ello baru saja merilis singlenya berjudul “Do Over”. Lewat lagu ini, Ello menyuguhkan musik yang lebih fresh dengan mengusung genre pop R’nB ketimbang genre rock dari lagu-lagu sebelumnya.

Lagu “Do Over” diciptakan Ello pada 2018 lalu setelah bebas dari rehabilitasi narkoba dan disimpan hingga 5 tahun yang kemudian rilis di tahun ini.

Ello mengaku sangat senang karena lagu tersebut akhirnya rilis untuk didengar oleh penggemar dan pecinta musik Tanah Air.

(Aldhi Chandra Setiawan)