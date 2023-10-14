...

5 Tahun Penantian, Marcello Tahitoe Akhirnya Rilis Single Do Over

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 14:06 WIB
Penyanyi Marcello Tahitoe menjadi bintang tamu program Guest Star Okezone TV.
Penyanyi Marcello Tahitoe menjadi bintang tamu program Guest Star Okezone TV.
Penyanyi Marcello Tahitoe menjadi bintang tamu program Guest Star Okezone TV.
Penyanyi Marcello Tahitoe menjadi bintang tamu program Guest Star Okezone TV.
Penyanyi Marcello Tahitoe menjadi bintang tamu program Guest Star Okezone TV.
A A A

Penyanyi Marcello Tahitoe menjadi bintang tamu program Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Jumat (14/10/2023).

 

Penyanyi Marcello Tahitoe atau biasa disapa Ello baru saja merilis singlenya berjudul “Do Over”. Lewat lagu ini, Ello menyuguhkan musik yang lebih fresh dengan mengusung genre pop R’nB ketimbang genre rock dari lagu-lagu sebelumnya.

 

Lagu “Do Over” diciptakan Ello pada 2018 lalu setelah bebas dari rehabilitasi narkoba dan disimpan hingga 5 tahun yang kemudian rilis di tahun ini.

 

Ello mengaku sangat senang karena lagu tersebut akhirnya rilis untuk didengar oleh penggemar dan pecinta musik Tanah Air.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Cari Berita Lain Di Sini