Sahabat Ganjar dan KawanJuang GP Gelar Turnamen E-Sport Mobile Legend

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2023 12:38 WIB
Sahabat Ganjar bersama KawanJuang GP menyelenggarakan turnamen E-Sport Mobile Legend.
Sahabat Ganjar bekerja sama dengan KawanJuang GP, sukses menyelenggarakan turnamen E-Sport Mobile Legend yang diadakan serentak di Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cirebon pada Sabtu (14/10/202).

Turnamen E-Sport  ini menarik perhatian para pecinta game di berbagai wilayah. Dengan dukungan penuh dari Sahabat Ganjar dan KawanJuang GP, acara ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan serta mendukung perkembangan industri E-Sport di Indonesia.

 

Turnamen ini diadakan di tiga lokasi berbeda dengan tujuan untuk melibatkan lebih banyak komunitas dan mendekatkan Esport kepada masyarakat luas. Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi yang mewakili keberagaman komunitas gaming di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

 

Salah satu peserta turnamen di Kota Jakarta Selatan yaitu, Arya, dalam kegiatan ini menyatakan, “Acara ini membuka pintu bagi kami para gamers lokal untuk bersaing dan memperkuat komunitas. 

 

Senada dengan Diana, salah satu peserta di Kabupaten Cirebon turut menyatakan, “Ini bukan hanya sekadar turnamen Esport, tapi juga sebuah ajang untuk bertemu dan berinteraksi dengan sesama pecinta game,” ucap Diana.

 

Imron Rosyidi, selaku Ketua DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta menyampaikan tujuan acara yang digelar di Kota Jakarta Selatan tersebut. “Turnamen ini merupakan wujud dari semangat kolaboratif antara Sahabat Ganjar dan KawanJuang GP. Kami berharap dapat terus mendukung pengembangan industri Esport di Indonesia dan membuka peluang bagi para pemain lokal untuk bersinar di tingkat nasional,” kata Imron.

 

Acara ini mendapat dukungan positif dari para peserta dan pemangku kepentingan. Sahabat Ganjar dan KawanJuang GP berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif-inisiatif positif yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, termasuk di bidang Esport.

 

(Heru Haryono)

