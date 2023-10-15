Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco (Pecco) Bagnaia mengangkat tangan di podium seusai menjuarai balapan MotoGP seri ke-15 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Minggu (15/10/2023).

Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP Mandalika setelah menyelesaikan 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,293 detik disusul pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales dan pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo.

(ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/NZ) (hru)

(Wahyu Putro A/ANTARA FOTO)