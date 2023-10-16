Relawan Sahabat Ganjar menyelenggarakan Color Run di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Minggu (15/10/2023). Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta ini berhasil menciptakan suasana keceriaan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Kegiatan Color Run ini memakai rute relatif pendek di pusat kota yang mendapatkan akses Car Free Day. Dalam acara ini pula, Sahabat Ganjar juga mengajak berbagai masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam keseruan lari pagi dengan taburan tepung warna warni.

Peserta dari berbagai kalangan dan usia turut meramaikan acara tersebut. Salah satu peserta, Selly, menyampaikan, “Saya sangat senang bisa ikut serta dalam Color Run ini. Tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memberikan keceriaan tersendiri dengan warna-warni yang memenuhi sepanjang jalur lari,” kata Selly.

Selly juga memberikan sedikit doa untuk kesuksesan Ganjar Pranowo di pilpres 2024 mendatang. “Saya berdoa buat pak Ganjar semoga menjadi hebat untuk Indonesia,” tambah Selly.

Ketua DPC Kabupaten Bandung, Ema, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Sahabat Ganjar dalam menyelenggarakan acara ini. Ia menyatakan, “Color Run tidak hanya sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan dalam membangun komunitas yang sehat dan positif. Saya sangat bangga melihat antusiasme masyarakat Kabupaten Bandung dalam mendukung kegiatan positif seperti ini,” kata Ema.

Sahabat Ganjar, sebagai penyelenggara acara, berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Color Run di Kabupaten Bandung menjadi bukti konkret bahwa kegiatan bersama ini memiliki dampak positif bagi semua peserta.

(Heru Haryono)