Pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales mengenakan kostum Batman saat berada di podium seusai balapan MotoGP seri ke-15 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Minggu (15/10/2023). Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP Mandalika setelah menyelesaikan 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,293 detik disusul pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales dan pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo.

Selain itu Maverick Vinales bikin heboh fans di Indonesia dengan ucapan ‘boleh pinjam seratus?', sontak ucapan ini bikin heboh di Mandalika sendiri maupun Instagram pribdainya.

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

(Wahyu Putro A/ANTARA FOTO)