Ganjar Pranowo Resmi Berduet dengan Mahfud MD di Pilpres 2024

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 11:05 WIB
Ganjar Pranowo resmi berpasangan dengan Mahfud MD.
Ganjar Pranowo resmi berpasangan dengan Mahfud MD.
Bakal Calon Presiden (Bacapres) Perindo, Ganjar Pranowo resmi menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD sebagai Calon Wali Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam deklarasinya di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah prof Mahfud MD," ujar Megawati di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

 

Adapun hadir dalam agenda pengumuman itu yakni empat Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar, yaitu Hary Tanoesoedibjo dari Perindo, Muhamad Mardiono dari PPP dan Oesman Sapta Odang (Oso) dari Hanura.

(Aziz Indra)

