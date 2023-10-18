Pasca pengumuman Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar Pranowo oleh DPP PDIP pada Rabu (18/10/2023), Sahabat Ganjar akan siap mendukung penuh Mahfud MD yang akan mendampingin dirinya di pilpres 2024.

Melalui Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, pengumuman Cawapres ini merupakan angin segar kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menantikan pasangan dari calon presiden berambut putih tersebut.

“Pengumuman Cawapresnya dari bapak Ganjar Pranowo adalah angin segar untuk masyarakat Indonesia yang telah menantinya sejak lama, khususnya untuk Sahabat Ganjar,” ucap Gus Nahib.

Gus Nahib menambahkan, Sahabat Ganjar akan mendukung penuh Tokoh Cawapres yang akan menemani Ganjar Pranowo dalam memimpin bangsa Indonesia.

Dewan Penasihat Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari, mengatakan bahwa Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingin Ganjar Pranowo merupakan seorang tokoh yang sudah terkualifikasi dengan baik oleh koalis partai pengusung dalam hal kepemimpinan, integritas, dan memiliki rekam jejak yang baik.

“Sahabat Ganjar yakin dengan Mahfud MD yang akan mendampingin bapak Ganjar Pranowo adalah sosok yang sudah terkualifikasi dengan baik oleh koalisi partai pengusung dalam hal kapasitas kepemimpinan, integritas, dan memiliki rekam jejak yang baik,” kata Fahlesa.

