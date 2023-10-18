Pramugari Kereta Cepat Whoosh berdiri di dekat pintu untuk melayani pemumpang yang akan masuk ke dalam kereta di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Yang menarik, tak hanya di pesawat, Kereta Cepat Whoosh memiliki pramugari yang memiliki paras cantik, selama diperjalanan mereka akan melayani penumpang dengan ramah dan penuh senyum hingga sampai tujuan.

Sementara jika para penumpang ingin menaiki Kereta Cepat Whoosh bisa melalui aplikasi Whoosh Kereta Cepat dan aplikasi lain seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking. Dalam kesempatan ini, PT KCIC juga memberikan tiket promo kelas premium ekonomi seharga Rp 150 ribu untuk keberangkatan 18 Oktober hingga 30 November 2023.

(Arif Julianto/okezone)