Comeback, Ahmad Abdul Rilis Lagu Berjudul Broken

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 07:31 WIB
Penyanyi Ahmad Abdul berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Broken.
Penyanyi Ahmad Abdul berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Broken.
Penyanyi Ahmad Abdul berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Broken.
Penyanyi Ahmad Abdul berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Broken dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/20/2023).

 

Ahmad Abdul yang selama ini dikenal sebagai ABDA akhirnya memutuskan kembali memakai ama Ahmad Abdul untuk melanjutkan karirnya sebagai musisi. 

 

Sebagai tanda kembalinya Ahmad Abdul ini Abdul merilis single “Broken” yang diambil dari kisah pribadi. Pergantian nama ini bukan tanpa alasan, perjalanan karier yang penuh lika-liku dengan masa kelam dan proses belajar yang dijalani oleh Ahmad Abdul, lagu ‘Broken’ ini disebut olehnya sebagai sebuah epic comeback dengan sebuah arah dan tujuan yang semakin terarah ke depannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

