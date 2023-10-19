...

Glenn Samuel Rilis Single Terbaru Berjudul Will U?

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 07:36 WIB
Penyanyi Gleen Samuel berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Will U?.
Penyanyi Gleen Samuel berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Will U?.
Penyanyi Gleen Samuel berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Will U?.
Penyanyi Gleen Samuel berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Will U?.
A A A

Penyanyi Gleen Samuel berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Will U? dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/20/2023).

 

Glenn Samuel kembali menggetarkan dunia musik dengan rilis single terbarunya yang sangat dinantikan, Will U?. 

 

Setelah sukses besar dengan dua single sebelumnya sebagai musisi independen, Tatap Aku Sebentar dan Sang Perisau, Glenn Samuel kini kembali mengukir namanya dalam industri musik Indonesia dengan single ketiganya bertajuk Will U?

 

Dengan rilisnya single ketiga Glenn Samuel sebagai musisi independen, ia berharap bahwa Will U? bisa mewakili perasaan setiap insan yang sedang jatuh cinta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini