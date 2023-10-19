Penyanyi Gleen Samuel berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Will U? dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/20/2023).

Glenn Samuel kembali menggetarkan dunia musik dengan rilis single terbarunya yang sangat dinantikan, Will U?.

Setelah sukses besar dengan dua single sebelumnya sebagai musisi independen, Tatap Aku Sebentar dan Sang Perisau, Glenn Samuel kini kembali mengukir namanya dalam industri musik Indonesia dengan single ketiganya bertajuk Will U?

Dengan rilisnya single ketiga Glenn Samuel sebagai musisi independen, ia berharap bahwa Will U? bisa mewakili perasaan setiap insan yang sedang jatuh cinta.

(Aldhi Chandra Setiawan)