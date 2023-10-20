Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (20/10/2023). Aksi tersebut memperingati sembilan tahun pemerintahan Jokowi tidak ada yang baik, konflik agraria di mana-mana, tanah adat, perkebunan dihilangkan dengan proyek nasional.

Serta merespon atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penetapan batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 yang dinilai dapat melenggangkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

(Arif Julianto/okezone)