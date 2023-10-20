...

Aksi BEM SI hingga Malam Hari Kritisi Putusan MK Soal Penetapan Batas Umur Capres dan Cawapres

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 22:01 WIB
Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda.
Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda.
Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda.
Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda.
Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda.
A A A

Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (20/10/2023). Aksi tersebut memperingati sembilan tahun pemerintahan Jokowi tidak ada yang baik, konflik agraria di mana-mana, tanah adat, perkebunan dihilangkan dengan proyek nasional.

 

Serta merespon atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penetapan batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 yang dinilai dapat melenggangkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Cari Berita Lain Di Sini