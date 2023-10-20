...

Suasana Penukaran Race Pack Jelang Jakarta Marathon 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 21:48 WIB
Sejumlah peserta saat mengambil race pack jelang gelaran Jakarta Marathon 2023.
Sejumlah peserta saat mengambil race pack jelang gelaran Jakarta Marathon 2023.
Sejumlah peserta saat mengambil race pack jelang gelaran Jakarta Marathon 2023.
Sejumlah peserta saat mengambil race pack jelang gelaran Jakarta Marathon 2023.
Sejumlah peserta saat mengambil race pack jelang gelaran Jakarta Marathon 2023.
A A A

Sejumlah peserta saat mengambil race pack jelang gelaran Jakarta Marathon 2023 di Jakarta, Jumat (20/10/2023).

 

Jakarta Marathon 2023 yang akan berlangsung pada 23 Oktober terbagi menjadi 4 kategori yaitu Marathon (42,195 km), Half Marathon (21,0975 km), 10 km, dan 5 km hingga Maratoonz (100, 200 dan 400 meter untuk anak-anak).

 

Para peserta yang mengikuti Jakarta Marathon 2023 sudah bisa mengambil race pack mulai 19,20,21 Oktober 2023.

 

Sesi pengambilan race pack tersebut dimeriahkan dengan Race Expo yang berlangsung pada 19-21. Pengunjung yang datang dapat menikmati bazaar makanan dan perlengkapan olahraga, musik dan pertunjukan atraktif, aktivitas olahraga serta acara-acara seru dari sponsor dan mitra.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cari Berita Lain Di Sini