Sejumlah peserta saat mengambil race pack jelang gelaran Jakarta Marathon 2023 di Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Jakarta Marathon 2023 yang akan berlangsung pada 23 Oktober terbagi menjadi 4 kategori yaitu Marathon (42,195 km), Half Marathon (21,0975 km), 10 km, dan 5 km hingga Maratoonz (100, 200 dan 400 meter untuk anak-anak).

Para peserta yang mengikuti Jakarta Marathon 2023 sudah bisa mengambil race pack mulai 19,20,21 Oktober 2023.

Sesi pengambilan race pack tersebut dimeriahkan dengan Race Expo yang berlangsung pada 19-21. Pengunjung yang datang dapat menikmati bazaar makanan dan perlengkapan olahraga, musik dan pertunjukan atraktif, aktivitas olahraga serta acara-acara seru dari sponsor dan mitra.

(Aldhi Chandra Setiawan)