Pesepak bola PSIS Semarang Wahyu Prast (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Persikabo Bogor Yandi Sofyan (kedua kanan) dalam laga lanjutan putaran pertama Liga 1 2023-2024 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023). Persikabo kalah dengan skor 2-3 atas PSIS Semarang.

Gol PSIS dicetak oleh Taisei Marukawa menit ke-38, Paulo Domingos menit ke-48, dan Carlos Fortes menit ke-55, Gol Persikabo dicetak Yandi Sofyan menit ke-14, dan Roni Sugeng menit ke-80.

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)