Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (21/10/2023). Pelari anak-anak dalam acara Maratoonz turut menyemarakkan gelaran olahraga Jakarta Marathon 2023, yang digelar pada Sabtu (21/10/2023) pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Maratoonz sendiri merupakan rangkaian kegiatan dari Jakarta Marathon yang diikuti sebanyak 300 peserta anak-anak mulai dari 4-10 tahun, dengan beberapa kategori seperti lomba 100 meter, 200 meter, dan 400 meter dan dibedakan dalam ketegori Putra dan Putri.

(Arif Julianto/okezone)