...

Antusiasme Anak-Anak ikut Maratoonz Jakarta Marathon 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 21 Oktober 2023 15:29 WIB
Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023.
Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023.
Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023.
Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023.
Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023.
Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023.
A A A

Ratusan anak antusias ikut Maratoonz bagian dari Jakarta Marathon 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (21/10/2023). Pelari anak-anak dalam acara Maratoonz turut menyemarakkan gelaran olahraga Jakarta Marathon 2023, yang digelar pada Sabtu (21/10/2023) pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

 

Maratoonz sendiri merupakan rangkaian kegiatan dari Jakarta Marathon yang diikuti sebanyak 300 peserta anak-anak mulai dari 4-10 tahun, dengan beberapa kategori seperti lomba 100 meter, 200 meter, dan 400 meter dan dibedakan dalam ketegori Putra dan Putri.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimtek Partai Perindo 2025 : Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimtek Partai Perindo 2025 : Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Cari Berita Lain Di Sini