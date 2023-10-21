PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) menyepakati langkah penting kerja sama pada hari ini, Sabtu (21/10/2023). Keduanya berkolaborasi menyediakan fasilitas pembiayaan syariah serta layanan perbankan dan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), Yudi Hamka, dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Dato’ Dr. Mohammad Hanis Osman. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Datuk Ewon Benedick; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki; Pemangku Pengerusi Bank Rakyat, Datuk Mohd Irwan Mohd Mubarak; serta Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo di hadapan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin.

Kerja sama ini membangun layanan perbankan dan remitansi lintas negara untuk PMI. Sehingga dapat memperoleh pembiayaan syariah sebelum berangkat ke luar negeri, sebagai modal berbagai prosedur administrasi sebelum keberangkatan dan menyediakan dana untuk keluarga di kampung halaman.

Bank Rakyat akan bertindak sebagai mitra layanan perbankan bagi PMI di Malaysia untuk melakukan transaksi pemotongan otomatis (autodebet) dari gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia, langsung ke rekening MotionBank yang merupakan layanan perbankan digital milik MNC Kapital.

Kerja sama ini juga memberikan kemudahan transfer antar negara dan berbagai fasilitas transaksi online yang disediakan untuk kenyamanan PMI dan keluarga di Tanah Air. Selain itu, layanan ini dapat digunakan oleh PMI untuk melakukan klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(Aziz Indra)