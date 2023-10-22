Perayaan ulang tahun MNCTV ke-32 digelar begitu meriah dan spektakuler pada Sabtu (21/10/2023). Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo.

Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Sementara itu, kemeriahan HUT MNCTV 32 menyuguhkan tontonan yang spesial dengan sederet bintang tamu papan atas dan panggung spektakuler yang memukau.

Konser ‘Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32’ dimeriahkan oleh sederet artis dan bintang tamu ternama, yakni Slank, Bagindas, Ayu Ting Ting & Bilqis, Inul Daratista, Adam Suseno & Yusuf Ivander Damages, Lesti Kejora, Rizky Billar & Baby L, Happy Asmara, Iis Dahlia & Devano, Aisha Keem, Farel Prayoga dan masih banyak lagi.

(Aziz Indra)