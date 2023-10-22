...

Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno Hadir di Kilau Raya MNCTV 32

Aziz Indra, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 08:55 WIB
Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo menyapa penonton Kilau Raya MNC TV.
Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo.
Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo.
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo menyapa Band Slank.
Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 dihadiri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo.
A A A

Perayaan ulang tahun MNCTV ke-32 digelar begitu meriah dan spektakuler pada Sabtu (21/10/2023). Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo.

 

Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

 

Sementara itu, kemeriahan HUT MNCTV 32 menyuguhkan tontonan yang spesial dengan sederet bintang tamu papan atas dan panggung spektakuler yang memukau.

 

Konser ‘Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32’ dimeriahkan oleh sederet artis dan bintang tamu ternama, yakni Slank, Bagindas, Ayu Ting Ting & Bilqis, Inul Daratista, Adam Suseno & Yusuf Ivander Damages, Lesti Kejora, Rizky Billar & Baby L, Happy Asmara, Iis Dahlia & Devano, Aisha Keem, Farel Prayoga dan masih banyak lagi.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Cari Berita Lain Di Sini