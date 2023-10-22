...

Pakai Sarung, Presiden Jokowi Pimpin Apel Hari Santri Nasional di Surabaya

Zabur Karuru/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 10:31 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato ketika memimpin apel Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya.
Presiden Joko Widodo berpidato ketika memimpin apel Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya.
Presiden Joko Widodo berpidato ketika memimpin apel Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya.
Presiden Joko Widodo (tengah) disaksikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan), Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf (keempat kanan), Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (ketiga kiri) serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berpidato ketika memimpin apel Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023). 

 

Kegiatan memperingati Hari Santri Nasional 2023 yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah hingga tokoh ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta ribuan santri tersebut mengangkat tema Jihad Santri, Jayakan Negeri. 

 

ANTARA FOTO/Zabur Karuru/YU

(Zabur Karuru/ANTARA FOTO)

