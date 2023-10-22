...

Sang Legenda Manchester United Berpulang untuk Selama-lamanya

Reuters, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 20:07 WIB
Sir Bobby Charlton meninggal diusia 86 tahun.
Penggemar Manchester United meletakkan bunga di depan patung George Best, Denis Law dan Bobby Charlton di luar Old Trafford menyusul meninggalnya Bobby Charlton di Inggris, Minggu (22/10/2023). Sir Bobby Charlton meninggal diusia 86 tahun.

 

Sepanjang karier profesionalnya, Charlton hanya pernah membela Manchester United (1956-1973). Pria kelahiran Ashington itu merupakan lulusan akademi klub.

 

Charlton tercatat memainkan 758 pertandingan dan mengemas 249 gol. Ia adalah top skor sepanjang masa klub sebelum rekornya digusur oleh Wayne Rooney pada 2016.

 

 

REUTERS/Carl Recine

(Reuters)

