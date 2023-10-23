...

Koalisi Indonesia Maju Sepakat Usung Prabowo dan Gibran

Donny Aditra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2023 05:29 WIB
Bakal calon presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Glora Anis Matta, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (22/10/2023).

 

Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai bakal Cawapres Prabowo pada pilpres 2024.

 

ANTARA FOTO/ Donny Aditra/wpa/nz

(Donny Aditra/ANTARA FOTO)

