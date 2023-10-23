KawanJuangGP sukses menggelar acara Color Run berjudul “Ganjar-Mahfud Full Color” di Gor Pajajaran SSB BSS, Kota Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu (22/10/2023).

Acara ini, yang dimeriahkan oleh ribuan peserta yang bersemangat, berhasil menciptakan momen kebersamaan dan kegembiraan yang tak terlupakan. Para peserta tidak hanya menikmati keindahan lintasan berwarna, tetapi juga merasakan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan yang sama.

Ketua KawanJuangGP Jawa Barat, Anugerah, menyatakan, “Kami sangat bersyukur dan bangga melihat antusiasme luar biasa dari masyarakat Bogor dan sekitarnya dalam menyambut acara ‘Ganjar Mahfud Full Color’. Acara ini juga sebagai daya tarik warga dalam mendukung bapak Ganjar dan Mahfud dengan cara yang ceria,” kata Anugerah.

Salah satu peserta yaitu Dewi, mengatakan “Sangat seru! Tidak hanya acara lari berwarna yang menyenangkan, tetapi juga pesan kesatuan dan semangat positif yang sangat terasa. Terima kasih KawanJuangGP,” kata Dewi.

KawanJuangGP berkomitmen untuk terus menggelar acara-acara bermanfaat dan menginspirasi untuk memperkuat hubungan komunitas. Terima kasih kepada semua yang telah turut serta menjadikan acara ini sukses.