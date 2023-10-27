Anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres dan wakil Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Deklarasi Ketua Ketua Barisan Kader (Barikade) Gus Dur yang memiliki nama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh itu berlangsung pukul 14.00 WIB.

Deklarasi ini dihadiri oleh ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan wakilnya, Andika Perkasa

Lalu, ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arwani Thomafi dan Sekjen Partai Hanura, Kodrat Shah.

