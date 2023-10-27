...

Yenny Wahid Resmi Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud di Pilpres 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 27 Oktober 2023 16:54 WIB
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Yenny Wahid.
Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo - Mahfud.
Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo - Mahfud.
Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo - Mahfud.
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Yenny Wahid.
A A A

Anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres dan wakil Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

 

Anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Deklarasi Ketua Ketua Barisan Kader (Barikade) Gus Dur yang memiliki nama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh itu berlangsung pukul 14.00 WIB.

 

Deklarasi ini dihadiri oleh ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan wakilnya, Andika Perkasa

 

Lalu, ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arwani Thomafi dan Sekjen Partai Hanura, Kodrat Shah.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini