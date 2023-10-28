Dalam suasana penuh kebersamaan, DPP Sahabat Ganjar menggelar perayaan ulang tahun ke-55 Ganjar Pranowo di Posko Pemenangan DPP Sahabat Ganjar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/10/2023). Kegiatan ini dilaksanakan pemotongan tumpeng dan doa bersama yang dihadiri oleh pengurus DPP Sahabat Ganjar, serta seluruh pengurus DPW dan DPC Sahabat Ganjar dari seluruh Indonesia melalui daring.

Dalam sambutannya, Dewan Penasihan DPP Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari, menyatakan, “Acara kebersamaan ini adalah momentum untuk merayakan perjalanan panjang dan dedikasi Ganjar Pranowo dalam mewujudkan kemajuan bagi masyarakat. Semoga beliau menjadi pemimpin amanah untuk Bangsa Indonesia,” pungkas Fahlesa.

Fahlesa juga menambahkan kepada seluruh jajaran pengurus Sahabat Ganjar di seluruh Indonesia tetap solid, kerja keras, dan kerja keras dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024.

Acara tersebut mencerminkan solidaritas dan dukungan dari para sahabat Ganjar di seluruh tanah air, yang meskipun terpisah jarak, tetapi tetap bersatu dalam merayakan kesuksesan dan visi Ganjar Pranowo untuk masa depan yang lebih baik.

(Heru Haryono)