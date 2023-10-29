...

Antusiasme Peserta Mengikuti MAG KIKO Run 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 08:57 WIB
Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo melakukan flag off MAG Kiko Run 2023.
Peserta mengikuti MAG Kiko Run 2023.
Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo bersama peserta MAG Kiko Run 2023.
Peserta mengikuti MAG Kiko Run 2023.
Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo bersama peserta MAG Kiko Run 2023.
Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo bersama peserta MAG Kiko Run 2023.
Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo bersama Miss Indonesia 2022 Audrey Vannesa saat melakukan flag off MAG Kiko Run 2023 di Mall Artha Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023).

 

MNC Animasi bekerjasama dengan Mal Artha Gading (MAG) berkolaborasi menyelenggarakan Fun Run dengan tema “MAG KIKO Run”. 

 

MAG KIKO Run 2023 diikuti hampir 3000 pelari dengan kategori dewasa sejauh 6,5km dan anak-anak 1,4km.

 

Acara ini turut dihadiri Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, General Manager MAG Genta Ferdianto dan Miss Indonesia 2022 Audrey Vannesa.

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

