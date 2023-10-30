...

Foto Udara Penampakan Waduk Bili-Bili Mengering

Arnas Padda/Antara Foto, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 12:48 WIB
Foto udara area genangan Waduk Bili-Bili yang mengering di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (29/10/2023).

 

Waduk yang menjadi sumber air baku PDAM, PLTA dan irigasi pertanian di daerah itu mengalami penyusutan debit air akibat kemarau dan fenomena El Nino dengan elevasi saat ini mencapai 77 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan volume air sekitar 36,96 juta meter kubik sementara elevasi normal setinggi 99,50 mdpl dengan volume air sekitar 259,37 juta meter kubik.

 

ANTARA FOTO/Arnas Padda/nz

(Arnas Padda/Antara Foto)

