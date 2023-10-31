Lionel Messi meraih trofi Ballon d’Or 2023 di Chatelet Theatre, Paris, Prancis, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

Megabintang milik Inter Miami FC ini dinobatkan sebagai peraih trofi Ballon d’Or 2023 setelah bersaing dengan Erling Haaland (Manchester City). Keluarnya Lionel Messi sebagai pemenang Ballon d’Or 2023 dan ini merupakan trofi yang ke-8.

Lionel Messi memang layak meraih trofi Ballon d’Or 2023. Secara individu, Lionel Messi membantu sang tim meraih berbagai kesuksesan.

Bersama Timnas Argentina, Lionel Messi merupakan sosok sentral keberhasilan La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– juara Piala Dunia 2022. Tak hanya memberikan kontribusi lewat kepemimpinannya, Lionel Messi juga mencetak banyak gol di Piala Dunia 2022, yakni tujuh gol, termasuk dua bola di partai puncak.

(Reuters)