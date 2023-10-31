...

Kalahkan Erling Haaland, Lionel Messi Raih Trofi Ballon d'Or ke-8 Kalinya

Reuters, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 06:57 WIB
Lionel Messi meraih trofi Ballon d?Or 2023 di Chatelet Theatre, Paris.
Lionel Messi meraih trofi Ballon d?Or 2023 di Chatelet Theatre, Paris.
Lionel Messi meraih trofi Ballon d?Or 2023 di Chatelet Theatre, Paris.
A A A

Lionel Messi meraih trofi Ballon d’Or 2023 di Chatelet Theatre, Paris, Prancis, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.

 

Megabintang milik Inter Miami FC ini dinobatkan sebagai peraih trofi Ballon d’Or 2023 setelah bersaing dengan Erling Haaland (Manchester City). Keluarnya Lionel Messi sebagai pemenang Ballon d’Or 2023 dan ini merupakan trofi yang ke-8.

 

Lionel Messi memang layak meraih trofi Ballon d’Or 2023. Secara individu, Lionel Messi membantu sang tim meraih berbagai kesuksesan.

 

Bersama Timnas Argentina, Lionel Messi merupakan sosok sentral keberhasilan La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– juara Piala Dunia 2022. Tak hanya memberikan kontribusi lewat kepemimpinannya, Lionel Messi juga mencetak banyak gol di Piala Dunia 2022, yakni tujuh gol, termasuk dua bola di partai puncak.

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Cari Berita Lain Di Sini