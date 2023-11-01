...

Syahrul yasin Limpo Diperiksa Terkait Dugaan Pemerasan yang Dilakukan Firli Bahuri

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 05:02 WIB
Syahrul Yasin Limpo dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim.
Syahrul Yasin Limpo dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim.
A A A

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

 

Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan tersangka KPK pada kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan di Kementan itu diperiksa oleh penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipimor Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap dirinya.

 

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

RCTI+ Gandeng Shopee, Belanja Online Bisa Sambil Nonton Drama

RCTI+ Gandeng Shopee, Belanja Online Bisa Sambil Nonton Drama

Liliana Tanoesoedibjo Hadiri The Alpha Under 40 2025, Apresiasi 16 Figur Muda Inspiratif

Liliana Tanoesoedibjo Hadiri The Alpha Under 40 2025, Apresiasi 16 Figur Muda Inspiratif

Diperiksa sebagai Tersangka, Roy Suryo dan Rismon Penuhi Panggilan Polda

Diperiksa sebagai Tersangka, Roy Suryo dan Rismon Penuhi Panggilan Polda

Revitalisasi Cibubur Junction, Hadirkan Konsep dan Wajah Baru

Revitalisasi Cibubur Junction, Hadirkan Konsep dan Wajah Baru

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Aktivis SOS Tolak Intervensi Industri Tembakau

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Aktivis SOS Tolak Intervensi Industri Tembakau

Cari Berita Lain Di Sini