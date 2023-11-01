...

Segini Pendapatan Jasa Marga di Tol Trans Jawa

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 18:24 WIB
Kendaraan roda empat melintas menuju pintu gerbang Tol Trans Jawa Gayamsari di Semarang.
Pengemudi kendaraan roda empat mengisi saldo elektronik sebelum memasuki gerbang Tol Trans Jawa.
Pengemudi kendaraan roda empat mengisi saldo elektronik sebelum memasuki gerbang Tol Trans Jawa Gayamsari di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/11/2023). 

 

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat pendapatan pengelola Tol Trans Jawa mencapai Rp1,76 triliun per semester I/2023 dengan lalu lintas rata-rata harian (LHR) sebanyak 1,11 juta kendaraan dan berdasarkan LHR per kuartal III/2023 mengalami peningkatan sebanyak 3,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 saat Tol Trans Jawa resmi beroperasi. 

 

ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

