Pengemudi kendaraan roda empat mengisi saldo elektronik sebelum memasuki gerbang Tol Trans Jawa Gayamsari di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/11/2023).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat pendapatan pengelola Tol Trans Jawa mencapai Rp1,76 triliun per semester I/2023 dengan lalu lintas rata-rata harian (LHR) sebanyak 1,11 juta kendaraan dan berdasarkan LHR per kuartal III/2023 mengalami peningkatan sebanyak 3,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 saat Tol Trans Jawa resmi beroperasi.

ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)