Angkat Pelaku UMKM Penyandang Disabilitas dari Lokal ke Pasar Global

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 19:34 WIB
Pertamina Small Medium Enterprise Expo SMEXPO 2023 bertema Melangkah dari Lokal ke Global.
Pertamina Small Medium Enterprise Expo SMEXPO 2023 bertema Melangkah dari Lokal ke Global.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kiri) mengenakan produk binaannya saat pameran Pertamina SMEXPO 2023 di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (31/10/2023). 

Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2023 bertema Melangkah dari Lokal ke Global merupakan program Pertamina dengan memberikan ruang untuk memasarkan produk unggulan dari pelaku UMKM binaan Pertamina dan penyandang disabilitas guna memajukan dan mengembangkan UMKM hingga mampu menembus pasar internasional. 

 

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

