Pekerja Ibu Kota Sangat Rentan Alami Stres

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 10:57 WIB
Sejumlah pekerja menaiki bus yang berhenti di tengah kemacetan saat jam pulang kerja.
Sejumlah pekerja menaiki bus yang berhenti di tengah kemacetan saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (1/11/2023). 

 

Menurut laporan Tomtom Traffic Index, Jakarta berada di urutan ke-29 sebagai kota termacet di dunia yang berakibat pada aspek sosial, ekonomi, hingga kesehatan fisik dan mental seperti munculnya fenomena Traffic Stress Syndrome (TSS) atau kondisi stres seketika yang dialami seseorang saat terjebak kemacetan lalu lintas. 

 

