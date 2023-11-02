...

Indonesia Segera Distribusikan Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama untuk Palestina

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 18:29 WIB
Badan Amil Zakat Nasional Baznas segera mendistribusikan bantuan tahap pertama senilai Rp 3 miliar untuk warga Gaza.




Relawan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merapikan box paket bantuan kemanusiaan yang akan dikirim ke Palestina di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) segera mendistribusikan bantuan tahap pertama senilai Rp 3 miliar untuk warga Gaza, Palestina. Paket bantuan terdiri dari bahan makanan, selimut, pampers, pembalut wanita, obat-obatan, sabun, hingga pasta gigi. Nantinya, pengiriman bantuan tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).

 

Foto/Aldhi Chandra Setiawan

(Aldhi Chandra Setiawan)

