Sejumlah joki cilik memacu kuda mereka saat gelaran pacuan kuda tradisional Dompu (pacoa Jara) di sawah yang berlumpur di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB, Kamis (2/11/2023).

Pacuan kuda yang digelar di lahan persawahan yang berlumpur tersebut diikuti oleh 100 kuda pacuan dari kandang kuda yang ada di Sumbawa, Bima dan Dompu sebagai bentuk tradisi, hiburan rakyat sekaligus menjadi ajang silaturahim antar warga penggemar pacuan kuda tradisional.

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)