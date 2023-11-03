...

Rumah Dijadikan Pembuatan Keripik Narkotika Digerebek Polisi

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 16:45 WIB
Petugas kepolisian menata barang bukti narkotika cair saat pengungkapan kasus narkotika.
Petugas kepolisian berjaga di sebuah rumah saat pengungkapan kasus narkotika.
Petugas kepolisian berjaga di sebuah rumah saat pengungkapan kasus narkotika di Baturetno, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta, Jumat (3/11/2023). Bareskrim Polri bersama Polda DIY berhasil membongkar tiga rumah produksi keripik pisang narkotika dan happy water di Bantul dan Magelang serta mengamankan delapan tersangka dengan barang bukti 426 bungkus keripik pisang narkotika berbagai ukuran, 2.022 botol cairan happy water narkotika. 

 

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/Spt.

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)

