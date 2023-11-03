Perwakilan Kelompok Sandiwara Sunda Miss Tjitjih Elly Herawati (kedua kiri) memberikan keterangan disaksikan Sutradara yang juga produser BOOW Live Bayu Pontigust (kiri), penata musik Wishnu Dewanta (tengah), akrtis Ulan Laumi (kedua kanan) dan aktor Bayu Reswandha (kanan) di sela pemutaran dan media briefing film musikal Beranak Dalam Kubur di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (2/11/2023). BOOW Live dan Indonesiakaya mengadaptasi cerita orisinil Beranak Dalam Kubur karya Kelompok Sandiwara Miss Tjitjih ke dalam format sinematik dan musikal yang ditayangkan di YouTube IndonesiaKaya pada 6-8 November 2023 mendatang.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)