Vision+ Garap Series Terbaru dari Novel Pay Sooner or Later

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 18:58 WIB
Vision+ segera mengeluarkan series terbaru yang diangkat dari novel berjudul Novel Pay Sooner or Later.
Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjoberfoto bersama para pemain, penulis dan sutradara series Novel Pay Sooner or Later di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

 

Vision+ segera mengeluarkan series terbaru yang diangkat dari novel berjudul Novel Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza.

 

Series ini bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki hutang “Pay Later” banyak dan harus segera dibayar. Uniknya, perempuan tersebut bekerja sebagai penagih hutang.

 

Pemeran dalam series Pay Sooner or Later yaitu Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Rizal, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Indra Birowo, Nazira dan Musdalifah Basri.

(Aldhi Chandra Setiawan)

