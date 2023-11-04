...

PDIP Gelar Liga Kampung U-17 Piala Soekarno 2023

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 09:15 WIB
Kejuaraan tersebut dimenangkan tim Bali usai mengalahkan tim Sulawesi Selatan dengan skor 3-0.
Capres Ganjar Pranowo kanan didampingi panitia pelaksana sekaligus Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin kiri .
Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kelima kiri) dan panitia pelaksana sekaligus Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin (keenam kiri) bersama pesepak bola tim Bali saat penyerahan piala dari Liga Kampung U-17 Kejuaraan Soekarno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (3/11/2023). Kejuaraan tersebut dimenangkan tim Bali usai mengalahkan tim Sulawesi Selatan dengan skor 3-0. 

 

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

