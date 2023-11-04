KawanJuangGP menyelenggarakan turnamen Esports Mobile Legend secara serentak di dua kota di Jawa Barat, yakni Kota Depok dan Kabupaten Subang, pada Sabtu (4/11/2023). KawanJuangGP telah mempersiapkan hadiah jutaan rupiah kepada para pemenang dalam kompetisi gaming ini.

Turnamen yang diikuti oleh puluhan tim peserta ini menarik perhatian pecinta Esports di wilayah Jawa Barat. Ketua Koordinator KawanJuangGP Jawa Barat, Dimas, menyampaikan, "Kami bangga melihat antusiasme dan semangat juang dari para peserta. Acara ini merupakan langkah nyata dalam mendukung perkembangan industri gaming di daerah kami," pungkas Dimas.

Salah satu peserta dari Kabupaten Subang, Alysia menyatakan, "Turnamen ini memberikan peluang luar biasa bagi kami para gamers lokal untuk bersaing dan belajar dari yang terbaik. Terima kasih KawanJuangGP atas kesempatan ini," tutur Alysia.

Kegiatan ini tidak hanya menciptakan ruang kompetitif yang sehat, tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas gaming di Jawa Barat. KawanJuangGP berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan bakat-bakat muda di dunia Esports.

(Heru Haryono)