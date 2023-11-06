KawanJuangGP sukses menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo #14 yang berlangsung meriah di Stadion Ranggajati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (5/11/2023). Festival musik ini memukau ribuan penonton dengan penampilan eksklusif dari berbagai artis tanah air, termasuk Nilam Dermaga, Linda Ayunda, Rayen Pasto, Hana Monina, Kuburan Band, dan Tipe-X.

Acara ini tidak hanya menjadi panggung bagi musisi ternama, tetapi juga menjadi ajang bagi UMKM lokal yang ikut berpartisipasi. Booth UMKM menjajakan aneka kuliner dan buah tangan khas Jawa Barat, memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pengunjung.

Koordinator KawanJuangGP, Benny, menyampaikan, "Pesta Rakyat ini menjadi wujud nyata kebersamaan dan dukungan untuk seni budaya Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mendukung para musisi dan UMKM lokal agar dapat tumbuh dan berkembang," ucap benny.

Salah satu pengunjung, Maria, mengungkapkan kesan positifnya, "Saya sangat senang bisa menikmati konser musik keren tanpa dipungut biaya. Selain itu, UMKM lokal juga memberikan variasi kuliner yang lezat," kata Benny.

Pesta Rakyat Ganjar Pranowo #14 berhasil menciptakan momen kebersamaan yang memperkaya budaya dan seni di Jawa Barat. KawanJuangGP berharap kegiatan semacam ini terus dapat menginspirasi masyarakat untuk mendukung seni dan UMKM lokal.