...

Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pesta Rakyat Dimeriahkan Band Tipe-X

Heru Haryono, Jurnalis · Senin 06 November 2023 14:25 WIB
KawanJuangGP sukses menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo 14 yang berlangsung meriah di Stadion Ranggajati.
KawanJuangGP sukses menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo 14 yang berlangsung meriah di Stadion Ranggajati.
KawanJuangGP sukses menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo 14 yang berlangsung meriah di Stadion Ranggajati.
A A A

KawanJuangGP sukses menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo #14 yang berlangsung meriah di Stadion Ranggajati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (5/11/2023). Festival musik ini memukau ribuan penonton dengan penampilan eksklusif dari berbagai artis tanah air, termasuk Nilam Dermaga, Linda Ayunda, Rayen Pasto, Hana Monina, Kuburan Band, dan Tipe-X.

 

Acara ini tidak hanya menjadi panggung bagi musisi ternama, tetapi juga menjadi ajang bagi UMKM lokal yang ikut berpartisipasi. Booth UMKM menjajakan aneka kuliner dan buah tangan khas Jawa Barat, memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pengunjung.

 

Koordinator KawanJuangGP, Benny, menyampaikan, "Pesta Rakyat ini menjadi wujud nyata kebersamaan dan dukungan untuk seni budaya Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mendukung para musisi dan UMKM lokal agar dapat tumbuh dan berkembang," ucap benny.

 

Salah satu pengunjung, Maria, mengungkapkan kesan positifnya, "Saya sangat senang bisa menikmati konser musik keren tanpa dipungut biaya. Selain itu, UMKM lokal juga memberikan variasi kuliner yang lezat," kata Benny.

 

Pesta Rakyat Ganjar Pranowo #14 berhasil menciptakan momen kebersamaan yang memperkaya budaya dan seni di Jawa Barat. KawanJuangGP berharap kegiatan semacam ini terus dapat menginspirasi masyarakat untuk mendukung seni dan UMKM lokal.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini