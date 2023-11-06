Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai aktivis kemanusiaan di Palestina Abdilah Onim (kedua kiri) beserta keluarga terharu setelah berhasil dievakuasi dari Palestina, tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/11/2023).

Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza, Palestina dan masih ada 7 orang WNI yang belum berhasil dievakuasi karena terkendala situasi mencekam di Gaza.

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)