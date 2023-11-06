...

Berhasil Dievakuasi dari Gaza, WNI Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 06 November 2023 22:05 WIB
Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza.
Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza.
A A A

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai aktivis kemanusiaan di Palestina Abdilah Onim (kedua kiri) beserta keluarga terharu setelah berhasil dievakuasi dari Palestina, tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/11/2023).

Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza, Palestina dan masih ada 7 orang WNI yang belum berhasil dievakuasi karena terkendala situasi mencekam di Gaza. 

 

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini