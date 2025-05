Artis Amanda Manopo dalam acara Meet and Greet series terbaru garapan Vision+ berjudul Pay Sooner or Later di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Artis cantik Amanda Manopo menjadi pemeran utama series terbaru garapan Vision+ berjudul Pay Sooner or Later yang diangkat dari novel karya Adrindia Ryandisza.

Series ini bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki hutang “Pay Later” banyak dan harus segera dibayar. Uniknya, perempuan tersebut bekerja sebagai penagih hutang.

(Aldhi Chandra Setiawan)