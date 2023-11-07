Petugas Bulan Sabit Merah (MER-C) bersiap mengangkut barang bantuan kemanusiaan yang akan diberikan untuk warga Palestina di kawasan Mesir, Senin (6/11/2023).

Berdasarkan keterangan organisasi kemanusiaan MER-C, Rumah Sakit (RS) Indonesia mengalami kehabisan pasokan obat-obatan di tengah kondisi blokade penuh dan serangan Zionis Israel di Jalur Gaza, Palestina, sehingga dibutuhkan percepatan bantuan obat-obatan guna menangani masyarakat Gaza.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)