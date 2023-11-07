...

Sajikan Konflik Hubungan Terlarang dan Santet, Film Horor Sijjin Segera Tayang di Bioskop

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 05:54 WIB
Sijjin merupakan adaptasi dari film horor Turki yang berjudul Siccin.
(ki-ka) Pemeran Film Sijjin Delia Husein, Niken Anjani, Messi Gusti dan Ibrahim Risyad berfoto usai interview film Sijjin di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (6/11/2023).

 

Sijjin merupakan adaptasi dari film horor Turki yang berjudul Siccin. Film ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu.

 

Film ini menyajikan konflik hubungan terlarang yang bercerita tentang seorang wanita bernama Irma merasakan jatuh cinta dengan sepupunya yaitu Galang yang sudah memiliki istri.

 

Irma rela melakukan apa saja untuk mendapatkan cinta Galang bahkan berkaitan dengan ilmu hitam yakni santet.

 

Film Sijjin yang bintangi oleh Anggika Bolsterli sebagai Irma, Ibrahim Risyad sebagai Galang, Niken Anjani sebagai Nisa, Delia Husein sebagai Wulan dan Messi Gusti sebagai Sofia ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 9 November 2023.

(Aldhi Chandra Setiawan)

