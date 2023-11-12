Sahabat Ganjar menyayangkan tindakan penurunan poster Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh sejumlah oknum Satpol PP di Kota Pematangsiantar Ganjar Pranowo tengah berkunjung ke kota tersebut pada Sabtu (11/11/2023).

Dewan Penasihat Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari, mengukapkan bahwa Sahabat Ganjar menyayangkan penurunan poster tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan intervensi dari aparatur negara terhadap paslon Ganjar-Mahfud.

"Pencopotan poster atau spanduk dan sejenisnya seperti yang dicontohkan dalam kasus di Pematang Siantar ini adalah contoh perilaku berdemokrasi yg tidak sehat yang ditunjukkan oleh aparat,” pungkas Fahlesa. Fahlesa meminta kepada seluruh aparatur negara untuk berlaku netral terhadap semua capres-cawapres dalam kontestasi pilpres 2024. Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menanggapi perihal penurunan poster di Kota Pemantangsiantar dan mempertanyakan kepada pihak terkait melalui media pers.

(Heru Haryono)