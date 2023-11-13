...

Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Turnamen Mobile Legend di Jawa Barat

Heru Haryono, Jurnalis · Senin 13 November 2023 07:08 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud, KawanJuangGP menyelenggarakan Turnamen E-Sports Mobile Legend.
Relawan Ganjar-Mahfud, KawanJuangGP menyelenggarakan Turnamen E-Sports Mobile Legend.
Relawan Ganjar-Mahfud, KawanJuangGP sebuah komunitas yang konsisten dalam mengembangkan industri e-sports di Indonesia sukses menyelenggarakan Turnamen E-Sports Mobile Legend di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung secara serentak pada Sabtu (11/11/2023). Acara yang dihadiri oleh puluhan tim peserta dari berbagai kalangan ini menegaskan komitmen KawanJuangGP dalam memperkuat komunitas gaming, khususnya di Jawa Barat.

 

Beni Kurniadi selaku Koordinator KawanJuangGP menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme yang ditunjukkan oleh peserta dan penonton sepanjang turnamen. "Kami sangat bangga melihat semangat juang dan sportivitas yang tinggi dari para peserta. Turnamen ini bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga membangun solidaritas di antara para pecinta e-sport," kata Beni Kurniadi.

 

Turnamen ini tidak hanya menarik perhatian para gamer, tetapi juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat setempat, pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Beni menyoroti pentingnya kolaborasi antara komunitas gaming dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan industri e-sports di tingkat lokal.

 

Beberapa peserta juga memberikan tanggapannya tentang pengalaman mereka selama turnamen. Andika, seorang peserta dari Kabupaten Bandung, mengungkapkan, "Saya sangat senang bisa berpartisipasi dalam turnamen ini. Acara seperti ini memberi peluang kepada kami untuk bertemu dengan sesama gamer, belajar dari yang lebih baik, dan tentu saja, bersenang-senang,” ucap Andika. 

 

KawanJuangGP berencana untuk terus melibatkan komunitas gaming melalui berbagai acara dan inisiatif di masa mendatang. Keberhasilan turnamen ini menjadi landasan kuat untuk lebih mengembangkan ekosistem e-sports di Jawa Barat.

(Heru Haryono)

