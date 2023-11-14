...

Israel Bunuh 4.630 Anak dan 3.130 Wanita di Gaza

Reuters, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 10:37 WIB
Kain kafan simbolis untuk jenazah anak-anak Gaza di sebuah jalan di Teheran, Iran.
Kain kafan simbolis untuk jenazah anak-anak Gaza terlihat dalam upacara di Teheran, Iran, 13 November 2023.


Jumlah korban tewas di Jalur Gaza meningkat menjadi 11.240 orang pada hari Senin, menurut kantor media pemerintah yang dikuasai Hamas di daerah kantong yang dikepung Israel tersebut.

Jumlah korban tewas sejak 7 Oktober termasuk 4.630 anak-anak dan 3.130 wanita, menurut juru bicara kantor media tersebut.

(Pelaporan oleh Omar Abdel-Razek dan Moaz Abd-Alaziz; penyuntingan oleh Mark Heinriuch)
Foto : Majid Asgaripour / WANA (Kantor Berita Asia Barat) via REUTERS

(Reuters)

