...

Ekspresi PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso Ditahan KPK

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 13:43 WIB
KPK menahan enam orang tersangka di antaranya Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.
KPK menahan enam orang tersangka di antaranya Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.
A A A

Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). 

 

KPK menahan enam orang tersangka di antaranya Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing terkait kasus dugaan suap dalam pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya TA 2023 dengan barang bukti uang suap senilai Rp940 juta. 

 

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Cari Berita Lain Di Sini