Coldplay akan menggelar konser perdananya di Indonesia. Konser bertajuk Music of the Spheres World Tour ini akan berlangsung pada hari ini, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Pantauan di lokasi, sejumlah spanduk yang menuliskan informasi mengenai akses tiket hingga barang yang tidak diperbolehkan untuk di bawa telah terpasang di beberapa area pintu masuk.

Terpasang pula spanduk bertuliskan 'Coldplay Music of the Spheres World Tour' di setiap akses masuk konser yang tersebar di beberapa pintu ringroad GBK.

Sebelumnya, spanduk-spanduk tersebut masih ditutupi oleh kain hitam. Pagi ini, spanduk tersebut sudah tak lagi ditutupi kain hitam dan terlihat dengan jelas sehingga menjadi salah satu spot foto favorit bagi masyarakat yang sedang jogging di area GBK, salah satunya di Pintu Plaza Tenggara.

Pintu ini berada di tenggara stadion utama di seberang gedung FX Mall. Pintu Plaza Tenggara GBK bisa dilalui oleh pemegang tiket: Ultimate Experience My Universe CAT 1 CAT 2 Infinity Ticket.



Meski tak menonton konsernya, mereka antusias mengabadikan suasana di sekitar ringroad GBK dengan beragam spanduk bertuliskan 'Coldplay Music of the Spheres World Tour'.

Terlihat beberapa petugas berjaga dan panitia sedang mengecek kesiapan arena untuk antrian body checking dan juga penukaran wristband.

Beberapa panitia juga sempat mengarahkan penonton yang ingin mengecek akses pintu masuk sesuai dengan tiket yang dimilikinya.

