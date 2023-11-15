Peserta pameran mengoperasikan mesin daur ulang plastik dalam pameran Plastics & Rubber Indonesia 2023 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Plastics & Rubber Indonesia 2023, pameran industri mesin, pengolahan dan material plastik dan karet internasional ke-34 berlangsung hari ini hingga 18 November 2023, di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Dengan tema, “The Future of Plastic”.

Pameran ini mendorong penerapan praktik industri ramah lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri.

(Aldhi Chandra Setiawan)