Begini Suasana di Dalam Stadion GBK Jelang Konser Coldplay

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 21:10 WIB
Ribuan penonton mulai memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Para penonton grup band asal Inggris Coldplay mulai memenuhi area konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

 

Konser Coldplay di Jakarta yang masuk dalam rangkaian tur dunia “Music of the Spheres Tour 2023” itu merupakan penampilan perdana mereka di Indonesia sejak band itu didirikan pada 1997.

 

Konser akan dimulai pada pukul 20.00 WIB dengan penampil pembuka Rahmania Astrini. Kemudian, Coldplay akan naik panggung dan tampil pada pukul 21.00 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)

