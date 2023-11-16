Tepat tanggal 15 November 2023, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang baru, Safrizal ZA tiba di Kota Pangkal Pinang. Disambut seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Jajaran Forkopimda Provinsi Kep. Bangka Belitung di VIP Bandara Depati Amir, Safrizal langsung menyapa para awak media.

"Bahwa menjadi Penjabat Gubernur adalah penugasan sifatnya dan hanya kuasa Allah SWT semata yang memungkinkan saya ada di Bumi Rumpun Sebalai ini" tutur Safrizal.

Safrizal sendiri secara resmi dilantik oleh Mendagri, M. Tito Karnavian, pada hari Senin 13 November 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tajun 2023.

"Sesuai arahan Mendagri terdapat tugas utama yang dititipkan kepada kami, yang pertama mewujudkan kondusifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024. Selanjutnya, memastikan pengendalian inflasi mengingat inflasi di Provinsi Kep Bangka Belitung adalah yang tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan terobosan dan langkah-langkah transformatif" ungkap Safrizal.

Dalam kesempatan pertama, Safrizal juga menyempatkan untuk menunaikan Shalat Dzuhur di Masjid Jami' Pangkal Pinang, sebagai salah satu Masjid tertua di Pulau Bangka dan secara langsung menyapa jamaah dan masyarakat disana.

Pada kesempatan berbeda, selaku Pj Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung, Safrizal juga langsung melantik Pj Walikota Pangkal Pinang bertempat di Ruang Pasir Padi Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

"Saya berpesan, kepada Pj Walikota untuk langsung bekerja dan berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah beserta jajaran Forkopimda Kota, jadikan pengendalian inflasi sebagai salah satu prioritas kerja, paralel dengan kerja-kerja lainnya untuk mengakselerasi kesejahteraan rakyat" tutup Safrizal dalam sambutannya.

