Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Instruktur Saksi Partai Perindo untuk mengawal dam mengamankan suara partai berlambang burung Rajawali itu di kancah nasional.

Hary Tanoe mengatakan, instruktur saksi sangatlah penting ada di sisi sebuah partai karena wajib mengetahui masalah di lapangan ketila Pemilu 2024 mulai dari permasalahan TPS hingga surat suara.

"Sangat penting, karena instruktur saksi kan akan memberikan pelatihan para saksi bagaimana caranya tugas-tugas saksi nanti di TPS mulai dari mereka tau, masalah kotak suaranya, surat suaranya," kata Hary Tanoe kepad wartawan di Gedung iNews Tower, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Hary Tanoe menegaskan adanya instruktur saksi nantinya akan memberikan arahan dan pelatihan untuk para saksi-saksi di daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga ke Kelurahan dan Desa.

"Penghitungan suaranya juga untuk memastikan ada disana terus tidak boleh ditinggal sampai tandatangan C1 dan untuk memperoleh asli dari pada C1," ucap Hary Tanoe.

"Bahkan bukti yang kita punya, jangan sampai ada sengketa misalnya terkait perolehan suara penghitungan suara, bukti C1 asli itu yang akan digunakan jadi saksi itu sangat penting. Kalau sampai bolong gak ada saksinya, ya suara itu kita tidak akan tau bagaimana jadinya," imbuhnya.

Kehadiran instruktur saksi sangatlah penting kehadirannya untuk bisa lebih mengarahkan para saksi di lapangan yang nantinya akan mengawal suara dari Partai Perindo.

"Jadi cara kerja kita seperti itu, nanti kalau sudah selesai di tingkat Kabupaten/Kota, baru mereka melatih sakti di bawahnya," pungkasnya.

(Aziz Indra)